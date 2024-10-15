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3 غارات إسرائيلية على شرق لبنان

01:47 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

غارة إسرائيلية

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وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 3 غارات على الأقل على محيط مدينة بعلبك وبلدة علي النهري في البقاع شرقي لبنان، بحسب روسيا اليوم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي.

وتواجه القوات الإسرائيلية مقاومة عنيفة من عناصر حزب الله خلال محاولتها غزو جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله، مساء الاثنين، أنه استهدف 3 دبابات ميركافا للجيش الإسرائيلي في أثناء تقدمها إلى أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، مؤكدا إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكد "حزب الله" أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب مع قوة إسرائيلية، وأنه استهدف ناقلة جند ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.

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