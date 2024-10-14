جيش الاحتلال يعلن رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان والتي تم اعتراضها.

وأضاف جيش الاحتلال أنه هاجم منصة الإطلاق التي استخدمت في الهجوم الصاروخي الأخير.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت إن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب.

وذكر موقع والا أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 194 بلدة ومدينة وموقعا في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرت محاولات اعتراض لعدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.