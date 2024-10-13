تركيا تدعو مجلس الأمن لمنع هجمات إسرائيل على اليونيفيل
11:39 م الأحد 13 أكتوبر 2024
وكالات
قالت الخارجية التركية، إن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل دليل على انتهاج حكومة بنيامين نتنياهو لسياسة احتلال لبنان.
وأكدت تركيا على دور اليونيفيل لا سيما في ظل وجود نية إسرائيلية واضحة لنشر الصراع في المنطقة، على حد تعبيرها.
ودعت أنقرة أعضاء مجلس الأمن إلى منع الهجمات التي تستهدف القوات الأممية.
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