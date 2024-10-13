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أوكرانيا تطالب بمحاسبة روسيا على إعدام جنود

09:11 م الأحد 13 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها

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(د ب أ)

ناشد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، المجتمع الدولي بالمساعدة عقب تداول تقارير عن مزاعم بإطلاق جنود روس النار على أسرى حرب أوكرانيين.

وكتب وزير الخارجية على منصة إكس اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية لا بد أن تصدر مذكرات اعتقال بحق "الجنود الروس الذين نفذوا الإعدام وقاموا بالتعذيب".

كما دعا سيبيها بمنح مراقبين دوليين وأطباء إمكانية الوصول إلى معسكرات الأسرى، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعتقد أن 95 % من الجنود الأوكرانيين الذين تأسرهم روسيا يواجهون التعذيب.

وجاءت تصريحاته بعد تداول تقارير عن إعدام تسعة جنود أوكرانيين استسلموا أثناء القتال في منطقة كورسك غربي روسيا بعد نفاد ذخيرتهم.

وأفادت تقارير إعلامية أوكرانية صدرت مطلع الأسبوع الجاري بأنه تم إعدامهم على الفور.

وحث دميترو لوبينتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم على اتخاذ إجراءات.

وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "روسيا دولة إرهابية تنتهك جميع قواعد الحرب. ويجب ألا يغض المجتمع الدولي الطرف عن مثل هذه الجرائم".

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