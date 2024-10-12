اسكتلندا.. وفاة "بطل الاستقلال" أليكس سالموند

أدنبرة - (د ب أ)

توفي عن عمر ناهز 69 عاما أليكس سالموند، الذي حول حلم حزبه، الحزب الوطني الاسكتلندي، في الوصول إلى السلطة إلى حقيقة إلا أنه لم يشهد تحقيق رؤيته بشأن دولة مستقلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسقط سالموند أرضا اليوم السبت، بعد إلقاء خطاب في مقدونيا الشمالية، حسبما ذكرت صحيفة التايمز، ولم تتم الإشارة إلى سبب الوفاة.

وأصبح سالموند قائد اسكتلندا، أو الوزير الأول، في 2007 عندما قاد حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان الاسكتلندي الذي يحظى بحكم شبه ذاتي، في أول مرة فاز فيها الحزب بمعظم الأصوات في انتخابات.

وبعد أربع سنوات قاد الحزب الوطني الاسكتلندي لانتصار تاريخي عن طريق الفوز بأغلبية واضحة في ظل نظام تصويت تم وضعه لتشكيل حكومات ائتلافية.