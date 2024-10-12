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نيكاراجوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

10:25 ص السبت 12 أكتوبر 2024

نيكاراجوا

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ماناجوا- (د ب أ)

أعلنت حكومة نيكاراجوا يوم الجمعة قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل ردا على ما وصفته حكومة نيكاراجوا بـ"الإبادة الجماعية الوحشية التي تواصل حكومة إسرائيل الفاشية ومجرمة الحرب ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني".

وتعرضت إسرائيل لانتقادات علنية من حكومة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، بسبب حربها المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وقالت روزاريو موريو نائبة الرئيس وزوجته لوسائل الإعلام الرسمية: "طلب رئيسنا من وزارة الخارجية المضي قدما في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة"، وأضافت أنها "ترتكب إبادة جماعية".

وفي 28 مارس 2017، أعادت نيكاراغوا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن قطعها أورتيجا عام 2010.

نيكاراجوا حكومة نيكاراجوا ماناجوا
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