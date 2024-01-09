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كوريا الجنوبية تعتزم حظر استهلاك لحوم الكلاب

02:22 م الثلاثاء 09 يناير 2024

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

أقر برلمان كوريا الجنوبية قانونا تاريخيا يحظر استهلاك لحوم الكلاب، حيث تعتزم سول حظر استهلاك لحوم الكلاب المثير للجدل.

ووافق برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على قانون خاص يهدف إلى حظر تربية وذبح وبيع الكلاب لغرض الاستهلاك البشري، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وهناك فترة سماح انتقالية مدتها ثلاث سنوات حتى يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ. ولا تحظر بنود القانون التي أصبحت معروفة الآن صراحة استهلاك لحوم الكلاب.

ويعد تناول لحم الكلاب تقليدا قديما في الدولة الآسيوية.

وفي السنوات الأخيرة، دعت موجة متزايدة من الاحتجاجات، بقيادة نشطاء حقوق الحيوان بشكل خاص، الحكومة إلى معالجة هذه القضية.

ونظم أعضاء جمعية لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية احتجاجات ضد الحظر القانوني الوشيك.

كوريا الجنوبية لحوم الكلاب حظر استهلاك لحوم الكلاب

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