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BBC

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان

11:13 ص الأحد 07 يناير 2024

مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بيروت - (د ب أ)

استأنفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأحد، قصف بلدات حدودية في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"اليوم أن "أطراف بلدتي عيترون ويارون تعرضت صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الاسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت إلى أن "العدو الصهيوني صعد بعيد مساء أمس من تعدياته الإجرامية على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والاوسط، فأغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام".

وحسب الوكالة ، "كان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، كما استمر العدو بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق".

ولفتت إلى أن "الجمعيات الاسعافية والدفاع المدني أصدروا بيانات متتالية وجالت سيارات على القرى والأحياء السكانية تحذر الأهالي والمدنيين عبر مكبرات الصوت من الاقتراب السريع من أماكن القصف المعادي تخوفا من تكرار الغارات في المكان نفسه وترك العمل الإنقاذي لإصحاب الاختصاص من الدفاع المدني".

المدفعية الإسرائيلية جنوب لبنان قصف مدفعي طوفان الأقصى

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