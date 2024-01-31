الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت في طريقها إلى إسرائيل

مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر.

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليوم الأربعاء: "سنواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد ولن نتردد في الرد على أي حماقة ترتكب ضد اليمن، كما أننا استهدفنا السفينة الأمريكية "كول" كانت متجهة لموانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر".

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة، إضافة إلى أن كافة السّفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربيّ أهداف مشروعة طالما استمر العدوان على اليمن".

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "سنواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد ولن نتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا عليهم، كما أن العملية العسكرية ضد السفينة "كول" تأتي بعد ساعات فقط من استهداف المدمرة الأمريكية يو إس إس غريفلي".