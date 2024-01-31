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BBC

لابيد: أريد إنقاذ الأسرى ولا أنوي إنقاذ نتنياهو

07:29 م الأربعاء 31 يناير 2024

يائير لابيد

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مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن زعيم المعارضة ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، تصريحات يشير فيها إلى استعداده لدخول الحكومة بدلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لإنقاذ الأسرى.

وأوضح لابيد أنه يريد إنقاذ الأسرى ومؤكدا في نفس الوقت أنه لا ينوي إنقاذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار لابيد إلى أنه لن يسمح لمشاكل السياسة أن تمنع من الوصول لاتفاق لإعادة الأسرى.

وقالت القناة 12 العبرية، إن زعيم المعارضة ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، أبدى استعداده للانضمام للحكومة من أجل إعادة الأسرى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن حزب الليكود الحاكم عرض التخلي عن حقيبة وزارة العدل مقابل انضمام يائير لابيد للحكومة وتوسيعها.

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