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BBC

المقاومة تنشر مشاهد لقصفها تجمعات لجنود وآليات الاحتلال بخانيونس

07:33 م الإثنين 29 يناير 2024

قصف بقذائف الهاون تجمعات لجنود إسرائيليين

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مصراوي

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصفها بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم وسط وغرب مدينة خان يونس بغزة.

كما أعلنت سرايا القدس، تفجير دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مسجد حسن سلامة غربي خان يونس.

وقالت سرايا القدس، إنه تم قصف تجمعات لجنود وآليات لجيش الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم وسط وغرب مدينة خان يونس.

كان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال اليوم الأحد، إن هناك ثمنا يدفعونه وهذا جزء من الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يتوقف.

وزعم جالانت أن قوات الاحتلال قتلت آلاف المقاومين في غزة وأن هناك آلاف استسلموا في القطاع، موضحا أن عليهم القضاء على حماس.

وأشار جالانت إلى أن هناك نتيجة واحدة لهذه الحرب وهي تقويض القدرات العسكرية لحماس، مشددا على أن الجيش لن يتخلى عن الأسرى، لافتا إلى أن عمليته العسكرية في غزة تجبرهم على التفاوض.

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