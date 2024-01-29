المقاومة تنشر مشاهد لقصفها تجمعات لجنود وآليات الاحتلال بخانيونس

مصراوي

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصفها بقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم وسط وغرب مدينة خان يونس بغزة.

🚨🔥 سرايا القدس تعرض مشاهد لإستحكام صاروخي ومدفعي لنقطة دعم لوجستي وتموضع لجنود وآليات العدو في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/wbk61zuLBO — نشّاب | Nashab 🇯🇴 (@Nashab_32) January 29, 2024

كما أعلنت سرايا القدس، تفجير دبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مسجد حسن سلامة غربي خان يونس.

وقالت سرايا القدس، إنه تم قصف تجمعات لجنود وآليات لجيش الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم وسط وغرب مدينة خان يونس.

كان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال اليوم الأحد، إن هناك ثمنا يدفعونه وهذا جزء من الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يتوقف.

وزعم جالانت أن قوات الاحتلال قتلت آلاف المقاومين في غزة وأن هناك آلاف استسلموا في القطاع، موضحا أن عليهم القضاء على حماس.

وأشار جالانت إلى أن هناك نتيجة واحدة لهذه الحرب وهي تقويض القدرات العسكرية لحماس، مشددا على أن الجيش لن يتخلى عن الأسرى، لافتا إلى أن عمليته العسكرية في غزة تجبرهم على التفاوض.