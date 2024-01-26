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BBC

بالفيديو| "نخاف حكومتنا أكثر من حماس".. المقاومة تنشر رسالة 3 مجندات أسيرات لديها

04:58 م الجمعة 26 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"رسالة عدد من مجندات العدو الأسيرات لديها في قطاع غزة، بعنوان "الوقت ينفذ".

وظهر في مقطع الفيديو 3 مجندات أسيرات لديها يطالبن الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب وإعادتهن لبيوتهن.

وقالت القسام في بيان لها "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

كما اشتبك مجاهدو القسام مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة ويوقعونها بين قتيل وجريح.

كما استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاة" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام حركة المقاومة الفلسطينية حماس

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