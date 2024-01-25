الحوثيون: أطلقنا أكثر من 200 مسيرة و50 صاروخًا باليستيا في معركتنا بالبحر الأحمر

صنعاء- (د ب أ)

قال عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الخميس، إن محصلة معركتهم في البحر الأحمر حتى الآن هى القصف بأكثر 200 طائرة مسيرة وبأكثر من 50 صاروخاً بالستياً ومجنحاً.

وأضاف عبد الملك في خطاب بثته قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، "معركة شعبنا اليوم لإسناد الشعب الفلسطيني ليست معركة منفصلة ولا جانبية كما يحاول الأمريكي أن يصورها، وبلدنا سيواصل عملياته حتى يصل الغذاء والدواء إلى كل سكان غزة ويتوقف الإجرام الصهيوني".

وتابع "ليس هناك معركة في البحر الأحمر من أجل الملاحة الدولية بل هناك معركة لإسناد الشعب الفلسطيني في مقابل العدوان الأمريكي لحماية الإجرام الصهيوني".

وأوضح زعيم الحوثيين، أنه منذ بداية عملياتهم في البحر الأحمر "عبرت 4874 سفينة تجارية وهو عدد كبير جدا خلال هذه الفترة".

وأكد الحوثي، أن جماعته تقوم بتطوير قدراتها العسكرية باستمرار "ونأخذ احتياطاتنا ونحن متمرسون على خوض المعارك".

ولفت إلى أنه "منذ بداية الاعتداءات على بلدنا لم يتمكن الأمريكي من إيقاف استهداف السفن بل أدخل نفسه والبريطاني في المشكلة، الحل الوحيد هو إدخال الغذاء والدواء إلى أهالي غزة وإيقاف جرائم الإبادة الجماعية".

واعتبر أن "نتائج العدوان (التحالف الأمريكي البريطاني) ستكون عكسية على الأعداء في الكلفة ،وفي توتير الوضع وتوسيع الصراع وتهديد الملاحة البحرية".

وتابع قائلا "شعبنا اليمني لن يترك غزة لوحدها ولن يبقى الناس في البيوت يتجاهلون ما يجري بل سيستمر الخروج الجماهيري".

يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا بدأتا في توجيه ضربات إلى أهداف في مناطق الحوثيين في 12 يناير الجاري، بمشاركة دولية، ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 18 ديسمبر الماضي عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.