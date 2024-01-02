"بعد اغتيال العاروري".. شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب القصوى

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية تصدر تعليمات بوضع القوات بالمستوطنات على أهبة الاستعداد، تحسبا لإطلاق صواريخ أو عمليات تسلل.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت بلبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاستهداف جاء بطائرة مسيرة، حيث سقط نحو 4 شهداء حتى الآن بينهم صالح العاروري في بيروت، حيث إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وسبق وقام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.