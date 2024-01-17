فوز رئيس جزر القمر بولاية جديدة

موروني - (د ب أ)



أعلنت لجنة الانتخابات في جزر القمر فوز الرئيس غزالي عثماني بولاية جديدة مدتها خمس سنوات مساء أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكره موقع "أفريكا نيوز" اليوم الأربعاء.

وشهدت الانتخابات، التي أجريت يوم الأحد الماضي، مزاعم بالتزوير ومخالفات، حيث واجه عثماني خمسة معارضين وفي نهاية المطاف فاز بنسبة 97ر62% من الأصوات.

وبحسب النتائج، التي نشرتها اللجنة المستقلة الوطنية في البلاد ، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 3ر16%.

يشار إلى أن عثماني البالغ من العمر 64 عامًا، تولى السلطة لأول مرة في انقلاب ، وقع عام1999، وفاز في انتخابات عامي 2002 و2016. وبينما كان من المفترض أنيستقيل، تم إلغاء حدود ولايته، في عام 2018، في أعقاب استفتاء دستوري وفاز في انتخابات عام 2019.