القيادة الأمريكية: الحوثيون يستهدفون سفينة بالبحر الأحمر تحمل علم مالطا

مصراوي

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، أن الحوثيون أطلقوا اليوم صاروخا بالستيا على سفينة تحمل علم مالطا جنوبي البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وتابعت القيادة الأمريكية الوسطى الاربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل شن غارات باليمن، طالما استمرت هجمات الحوثيين على حركة الملاحة الدولية.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية، أن السفينة زوغرافيا التي ترفع علم مالطا تعرضت لقصف لكنها واصلت الإبحار عبر البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، قال أحد المسؤولين الأمريكيين إن القوات الأمريكية قصفت مواقع في اليمن تابعة للحوثيين صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت صنعاء.

وتابع المسؤول الأمريكي في حديثه للجزيرة، أن الضربة الأمريكية استهدفت ٤ صواريخ بالستية تابعة للحوثيين كانت معدة للإطلاق.

وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة، أن الضربة الأمريكية جاءت بعد استهداف الحوثيين أمس الإثنين، ناقلة الحاويات جيبرلتار إيغل.