سيول الحمم التهمت المنازل.. إخلاء مدينة في أيسلندا بعد ثوران بركاني – صور

كتبت- ندى محرم:

أخلت السلطات في أيسلندا مدينة كاملة من سكانها بعد ثوران بركان غرينتافيك، والذي تسبب في تحرك سيول من الحمم التهمت عدة منازل.

وتسبب انفجار البركان في إخلاء كامل سكان مدينة جرينتافيك البالغ عددهم 4000 نسمة ليلا بطائرات هليكوبتر، إضافة لإغلاق منتجع "بلولاجون" الحراري الأرضي، وهو موقع سياحي شهير في البلاد.

حمم بركان ريكيانس تلتهم المنازل في مدينة جريندافيك #أيسلندا 🇮🇸

14/1/2024 pic.twitter.com/daYtfEzj7N — راصد الزلازل والبراكين 2024 (@Hgffkk6) January 14, 2024

وقال جودني وهانسون رئيس أيسلندا إن البلاد تقاتل "قوى طبيعية هائلة وشاقة من في شبه جزيرة ريكيانيس"، حيث استيقظ نظام سفارتسينجي البركاني النائم منذ يقرب من 800 عام.

كان هذا الثوران البركاني هو خامس ثوران تشهده أيسلندا من ثلاث سنوات، آخرها قبل أسابيع فقط في 18 ديسمبر في نفس المنطقة، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

وأوضح الجيوفيزيائي ماغنوس تومي غودموندسون صباح الاثنين أن الثوران "انخفض بشكل كبير" بين عشية وضحاها، ولكن كان من المستحيل القول متى سينتهي.

وأضاف: "ما زلنا نأمل في الحصول على نتيجة جيدة قدر الإمكان، في مواجهة هذه القوى الهائلة للطبيعة". "سنواصل مسؤولياتنا وسنواصل الوقوف معا

وقال سفين آري جودجونسون، أحد سكان المدينة لوكالة فرانس برس: "في مدينة صغيرة مثل هذه، نحن مثل عائلة، كلنا نعرف بعضنا البعض كعائلة، إنه لأمر مأساوي رؤية هذا الأمر".

وأضاف البالغ من العمر 55 عاما، الذي يعمل في صناعة صيد الأسماك: "إنه غير واقعي، إنه مثل مشاهدة فيلم رعب".

تقول راكل ليند، البالغة من العمر 42 عاما، وهي مدربة شخصية من غريندافيك، إنها لم تعتقد أبدا أن هذا "سيحدث في غضون مليون عام".

وأضافت ليند لشبكة إن بي سي نيوز عبر الهاتف يوم الاثنين: "لقد نشأت مع العلم أن ريكيانيس سيثور مجددا، لكنني لم أعتقد أبدا أن ذلك سيحدث بالفعل".