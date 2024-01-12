بعد ضرباتنا لـ "اليمن".. البنتاجون: نأمل أن تكون الرسالة واضحة للحوثيين

مصراوي

قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إننا قمنا بعملية عسكرية ضد أهداف عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضاف المتحدث، "ما زلنا نقيم نتائج ضرباتنا ومؤشراتنا الأولية تقول إن النتائج جيدة جدا"، موضحا أننا نريد أن نضمن أمن الممرات الملاحية الدولية.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، أن هناك تشاور مع شركائنا في المنطقة وخارجها وسوف نواصل فعل ذلك في المستقبل، موضحا أننا وجهنا تحذيرات كثيرة للحوثيين لكنهم لم يستجيبوا وضربة الأمس بعث رسالة لهم.

وأكمل المتحدث، أننا نأمل أن تكون الرسالة واضحة للحوثيين وهدفها كان تقليل قدراتهم الصاروخية، مشيرا إلى أن السفن التي استهدفت في المنطقة لا علاقة لها بالنزاع الحالي في غزة.

كانت الحكومة اليمنية، قالت إن العملية العسكرية الأمريكية البريطانية نتيجة استمرار جماعة الحوثين في استهداف الملاحة الدولية.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

وجاءت الضربات الليلة الماضية ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحاما في العالم.