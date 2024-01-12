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BBC

الأسطول الأمريكي الخامس: إيران تحتجز 5 سفن وأكثر من 90 رهينة على متنها

12:06 ص الجمعة 12 يناير 2024

الأسطول الأمريكي الخامس

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مصراوي

أعلن الأسطول الأمريكي الخامس، إن تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار البحري.

وتابع الأسطول الأمريكي الخامس في بيان له الخميس، أن إيران تحتجز حاليا 5 سفن وأكثر من 90 رهينة على متنها.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية، استيلاء إيران على ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان

ودعت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وأعلنت، يوم الخميس، إيران إن قواتها البحرية قامت باحتجاز ناقلة نفط خام أمريكية في خليج عمان، على ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء".

الأسطول الأمريكي الخامس إيران احتجاز السفن ناقلة نفط أمريكية

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