بن جفير: قرار المحكمة العليا بشأن قانون الإصلاح القضائي يضعف إسرائيل

مصراوي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير: إن إبطال المحكمة العليا قانون إصلاح النظام القضائي يضر بإسرائيل ويضرب معنويات جنودنا في غزة.

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي: إن قرار المحكمة العليا غير قانوني وخطير ويضعف إسرائيل أمام أعدائها.

وجاءت هذه التصريحات بعدما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها، اليوم الإثنين، إبطال بند رئيسي في قانون حكومة بنيامين نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، ما أثار احتجاجات شعبية.

وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

و"عبَّرت حكومة نتنياهو المتطرفة والتي تعتبر الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل الممتد من 75 عامًا، عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، خاصة المحكمة العليا، في بداية العام الماضي وتحديدا يوم 4 يناير 2023، والذي أدى لانقسام في الداخل الإسرائيلي"، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه التعديلات تقييد صلاحيات المحكمة العليا وهو برنامج حكومي غير مسبوق يسعى لسحق القضاء وإنهاء القيود المفروضة على قرارات السياسيين.

وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قد دعا إلى وقف هذه العملية التشريعية، واصفا المشروع بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية".