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BBC

بريطانيا تعلق على استهداف المستوطنين شاحنات المساعدات المتجهة لغزة

05:17 م الثلاثاء 14 مايو 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، على هجوم مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة، واصفًا الهجوم بـ "المتطرف".

وطالب كاميرون، إسرائيل بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات "المروعة" والتي أعاقت وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وهاجم مستوطنون، قافلة مساعدات كانت متجهة من مدينة الخليل إلى قطاع غزة، حيث بتفريغ الشاحنات واعتراضها عند حاجز "ترقوميا" غربي الخليل.

وأظهرت مقاطع الفيديو تعمد المستوطنين تخريب المساعدات والأغذية من خلال القفز عليها وتمزيها ورميها وإلقائها على الأرض.

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