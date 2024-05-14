الحكومة بغزة: الاحتلال دمر أكثر من 75% من منازل المواطنين

مصراوي

قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، "نحن بحاجة ماسة إلى المساعدات لكل سكان القطاع".

وأضاف معروف خلال حديثه لقناة الجزيرة، الاحتلال دمر أكثر من 75% من منازل المواطنين في القطاع.

وتابع أن تحرك آليات الاحتلال وسط رفح الليلة الماضية يعني أننا أمام كارثة، موضحًا أن المستشفى الأوروبي سيتوقف عن العمل تماما اليوم بسبب نقص الوقود.

وأوضح أن عدوان الاحتلال أخرج 33 من مستشفيات القطاع عن الخدمة بشكل كامل، وبعد نحو 8 أشهر من العدوان وصلت بعض المناطق إلى مرحلة مجاعة.