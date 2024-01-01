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BBC

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 4910 شخصًا منذ 7 أكتوبر

01:04 م الإثنين 01 يناير 2024

نادي الأسير الفلسطيني

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(مصراوي)

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 32 مواطنًا فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية منذ مساء أمس، في إطار حملة اعتقالات يومية يشنها جيش الاحتلال.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة في سجون الاحتلال إلى 4910 معتقلًا منذ الـ7 من أكتوبر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملات اعتقال يومية على مدن الضفة الغربية إضافة إلى عمليات اقتحام يومية للمدن والمخيمات الفلسطينية والتي يتم فيها تجريف الشوارع واستهداف المنازل والاشتباك مع المدنيين.

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