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BBC

العاهل المغربي يعلن الحداد الوطني على أرواح ضحايا الزلزال

09:10 م السبت 09 سبتمبر 2023

عاهل المغرب الملك محمد السادس

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وكالات

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت، الحداد الوطني 3 أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ليل الجمعة/السبت.

ووجه ملك المغرب باستحداث لجنة وزارية لوضع برنامج إعادة بناء المنازل المدمرة.

كما وجه بتعزيز فرق البحث والوسائل اللازمة لتسريع إنقاذ مصابي الزلزال.

وتواصل فرق الإنقاذ في المغرب عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت السلطات المغربية أن عدد الضحايا وصل إلى 1037 قتيلًا، و1204 إصابات، بينها 721 حالة حرجة وفق آخر حصيلة.

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