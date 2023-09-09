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BBC

"العربية": هجوم على سفارة إيران في باريس وإحراق بابها الخلفي (فيديو)

08:17 م السبت 09 سبتمبر 2023

هجوم على سفارة إيران في باريس

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بتعرض سفارة طهران في باريس، إلى هجوم أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء من السفارة.

ونقلت فضائية العربية، عن وسائل إعلام إيرانية قولها، إن سفارة طهران في باريس تعرضت لهجوم وتم إحراق بابها الخلفي.

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