"العربية": هجوم على سفارة إيران في باريس وإحراق بابها الخلفي (فيديو)
وكالات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، بتعرض سفارة طهران في باريس، إلى هجوم أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء من السفارة.
أظهرت صور متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي تعرض السفارة الإيرانية في باريس، اليوم السبت، إلى هجوم أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء من السفارة. pic.twitter.com/rGJrbmzET7— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) September 9, 2023
ونقلت فضائية العربية، عن وسائل إعلام إيرانية قولها، إن سفارة طهران في باريس تعرضت لهجوم وتم إحراق بابها الخلفي.
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