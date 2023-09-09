بايدن يعرب عن حزنه بسبب زلزال المغرب المدمر
واشنطن- (د ب أ)
ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "يشعر بحزن عميق" بسبب خسائر الأرواح والدمار، الناجمين عن الزلزال الذي ضرب المغرب.
وأضاف البيان، "قلوبنا مع هؤلاء الذين تضرروا بسبب هذه المحنة الرهيبة ونصلي من أجلهم"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع السلطات المغربية.
وتابع البيان، "تقف الولايات المتحدة إلى جانب المغرب وصديقي الملك محمد السادس في هذه اللحظة الصعبة"
وأضاف، أن واشنطن "مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي".
وقالت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ اليوم، :"بلغ عدد الضحايا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، 820 حالة وفاة و 672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة".
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