مصر تدين الهجومين الإرهابيين في مالي

مصراوي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت 9 سبتمبر الجارى، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعرب بيان وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، ولأسر الضحايا، جراء الحادث الإرهابى الغاشم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر فى بيانها، على إدانتها لمثل تلك الأعمال الإرهابية المشينة، مطالبةً بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله و دعمه.