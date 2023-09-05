السفير السعودي يصل إلى إيران لمباشرة عمله

طهران/الرياض- (د ب ا)

وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، وذلك لمباشرة مهام عمله.

وقال السفير العنزي، لدى وصوله إلى العاصمة طهران:" إن توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين."، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد أن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادئ حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السعودية إلى الرياض .

وقد توصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس 2023، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد زار إيران في شهر يونيو، ورد نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الزيارة في شهر أغسطس الماضي.

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله أمير عبد اللهيان في الرياض، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة مشددا على تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع طهران، مضيفا أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وفي يناير 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق إيران)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".