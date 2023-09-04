الخارجية السودانية: لقاء موسى فكي مع مستشار قائد الدعم السريع منح شرعية للمسلحين
وكالات
استنكرت وزارة الخارجية السودانية، لقاء موسى فقيه رئيس المفوضية الأفريقية مع يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع، حسبما أفادت العربية.
وقالت الخارجية السودانية أن لقاء رئيس المفوضية الأفريقية مع مستشار قائد الدعم السريع سابقة خطيرة، بمثابة منح شرعية للمسلحين.
والتقى مستشار قائد قوات الدعم السريع، برئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، بحضور مدير ديوان رئيس مفوضية الإتحاد محمد الحسن ولد لبات، والمستشار مولانا محمد المختار.
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