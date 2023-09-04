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البرهان يتوجه إلى جنوب السودان في ثاني زيارة خارجية له منذ بدء الصراع

11:58 ص الإثنين 04 سبتمبر 2023

السودان

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الخرطوم - (بي بي سي)

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في ثاني زيارة خارجية له منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة إن البرهان سيلتقي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لمناقشة التطورات في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق البرهان خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

وسبق للبرهان أن زار مصر والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي.

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