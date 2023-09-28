بعد فاجعة حريق نينوى.. تسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق

مصراوي

أعلنت دائرة صحة كركوك، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، عن تسمم عشرات المدعوين لحفل زفاف في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

ورصدت صحة كركوك، تسمم 100 شخص في حفل زفاف بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة الواقعة شمال العراق.

وقالت الصحة إن 100 شخص تناولوا طعام العشاء في حفل زفاف، تعرضوا للتسمم في الحويجة، حسبما نقلت وكالة السومرية للأنباء.

وأضافت أن 50 شخصًا منهم تلقوا العلاج وغادروا المشفى، مشيرة إلى أن الباقين تحت العلاج ولا توجد بينهم حالات خطرة.

ولم تمض 24 ساعة على فاجعة الحريق في قاعة أعراس الحمدانية في محافظة نينوى، حتى أعلن عن حالات التسمم في قاعة الأفراح.

وعمّت مشاعر الحزن العراق، بعد فاجعة الحريق الذي شبّ في قاعة للأعراس بقضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى شمال البلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

وأسفر الحريق، الذي اندلع بسبب ألعاب نارية في القاعة، عن مقتل 100 شخص على الأقل، في بلدة قراقوش بقضاء الحمدانية، التي تقطنها غالبية مسيحية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات الحريق الذي التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية بإشراف وزير الداخلية للوقوف على ملابسات حادث الحريق الذي حدث في قاعة المناسبات ضمن قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى على أن ترد التوصيات خلال 72 ساعة".

وأشارت إلى تسخير جميع القدرات والموارد الموجودة في مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية كافة لتقديم الخدمات لذوي ضحايا المفقودين في حادث قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وكذلك المصابين.

ولفتت إلى توفير ثلاث طائرات نوع هيلكوبتر في حالة اقتضت الضرورة نقل أحد المصابين من نينوى إلى أي مكان لتلقي العلاج، موضحة أنه تم تنظيم حملات للتبرع بالدم والتواصل مع جميع ذوي الضحايا والمصابين في هذا الحادث المؤسف.

بدوره أعلن قائد عمليات نينوى، أن لجنة التحقيق في حريق الحمدانية أنهت إجراءاتها وأوقفت 19 شخصا، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية.

وكانت قد أكدت وسائل إعلام محلية، التخطيط لتنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.

وتم تشييع جثامين ضحايا الحريق الذي أدى سقوط 93 قتيلًا و101 مصاب، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.