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BBC

حفتر يصل إلى روسيا لإجراء محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا

08:09 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

المشير خليفة حفتر

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وكالات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وصول قائدها المشير خليفة حفتر اليوم، إلى روسيا في زيارة عمل يجري خلالها محادثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن زيارة حفتر جاءت "بناء على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية".

وسيجري حفتر خلالها "محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

واستقبل نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بيك يوفكيورف، حفتر لدى وصوله روسيا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيد الوطني للدولتين ترحيبا بالزيارة.

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