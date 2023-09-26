فرض الحجر الصحي على 600 شخص بعد ظهور الحصبة بمركز للاجئين في ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أنشأت ألمانيا مركز وصول للاجئين في منطقة راينكندورف في برلين، اليوم الاثنين، بسبب تفشي الحصبة.

ولا يسمح لنحو 600 من المقيمين بمغادرة المبنى في الوقت الحالي، وفقا لما قاله المتحدث باسم مكتب الولاية لشؤون اللاجئين، ساشا لانجنباخ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان هناك طفلان تم تشخيص إصابتهما بالمرض شديد العدوى حتى يوم الاثنين، وفقا للتقرير.

وقال لانجنباخ: "من الصعب فرض مزيد من القيود على حرية حركة الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ظروف مكتظة هناك"، مضيفا أنه يجب التحقق من عدد من الإصابات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ويتعين فحص من تم تطعيمهم ضد الحصبة بين اللاجئين وعمر المقيمين، هذا ومن المقرر أن يتم توظيف وسطاء لغويين يتحدثون التركية أو العربية أو الفارسية.

ووفقا للانجنباخ، تم اتخاذ تدابير احترازية لحماية السكان. وأضاف: "جعلت وزارة الصحة الأقنعة إلزامية".

وأضاف أن هذا إجراء صعب، لكن السلامة تأتي أولا، ولا يزال توزيع المواد الغذائية والإمدادات الصحية مضمونا.