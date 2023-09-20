بايدن يطلق برنامج تدريب أمريكي للتعامل مع تغير المناخ
واشنطن- (د ب أ)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، المبادرة الأمريكية لفيلق المناخ من أجل تدريب الشباب الأمريكي على الوظائف في اقتصاد الطاقة النظيفة.
ويستهدف البرنامج تثقيف 20 ألف شاب بشأن الطاقة النظيفة وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ خلال عام واحد.
ومن المنتظر أن يتمكن المتدربون من الوصول إلى وظائف بأجور جيدة بعد مشاركتهم في البرنامج. وسيتم نشر فرص العمل العديدة في المدن والبلديات على شبكة الإنترنت.
وقد تم اقتراح فيلق المناخ في بداية الأمر كجزء من قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة الذي تم تمريره العام الماضي، لكن تم إلغاؤه بسبب المعارضة القوية من المحافظين والمخاوف بشأن التكلفة.
وقرر بايدن تفعيل سلطته التنفيذية لإطلاق المبادرة، بعد أن ناشده الديمقراطيون وجماعات حماية البيئية القيام بذلك.
ويعتزم بايدن (80 عاما) خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل، للفوز بفترة رئاسية ثانية، مع مساعيه للحصول على دعم الناخبين الشباب.
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