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BBC

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار على متظاهرين بالعراق

07:35 م السبت 02 سبتمبر 2023

المظاهرات في العراق

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وكالات

أطلقت القوات الأمنية في كركوك العراقية، النار على متظاهرين أكراد يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك – أربيل، بحسب ما أوردته وسائل إعلام كردية منذ قليل.

وأفادت وسائل الإعلام الكردية، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، فيما أعلنت السلطات إعلان حظر التجوال في المدينة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قوات الأمن في كركوك بفرض سلطة القانون وإعادة الهدوء، فضلًا عن توجيهه بالشروع في عمليات أمنية واسعة بالمدينة بعد أعمال الشغب.

وخرج العشرات من الكرد، اليوم السبت، في تظاهرة شعبية، طالبوا من خلالها عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقراته.

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كركوك مظاهرات العراق اطلاق نار

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