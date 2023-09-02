الجارديان: إعصار ساولا يضرب الصين وإجلاء 900 ألف مواطن



ضرب إعصار ساولا مناطق في جنوب الصين، اليوم السبت، متسببا باقتلاع الأشجار وتحطيم نوافذ المنازل في هونج كونج، بحسب ما قالته صحيفة الجارديان في تقرير لها.

وتابعت الجارديان، أنه تم إجلاء ما يقرب من 900 ألف شخص إلى أماكن آمنة، كما علقت هونج كونج وأجزاء من الساحل الجنوبي للصين الأعمال والمواصلات والمدارس.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في مقاطعة جوانجدونج، إن العاصفة القوية اجتاحت منطقة نائية في مدينة تشوهاي، جنوب هونج كونج.

ونقلت السلطات الصينية الجمعة الماضية، أنّ 780 ألف شخص في جوانجدونج بعيدا عن المناطق المعرضة للخطر، وكذلك 100 ألف آخرين في مقاطعة فوجيان المجاورة، بينما عادت أكثر من 80 ألف سفينة صيد إلى الميناء، وفقًا للجارديان.

ولفتت الجارديان، إلى أن العمال تواجدوا في منازلهم وتم تأجيل بداية العام الدراسي للطلاب في عدة مدن حتى الأسبوع المقبل، فضلًاعن تعليق التداول في سوق الأوراق المالية في هونج كونج يوم الجمعة، بينما تقطعت السبل بمئات الأشخاص في المطار بعد إلغاء نحو 460 رحلة جوية.

وذكرت خدمة التلفزيون الحكومي الصيني CCTV، أن سلطات السكك الحديدية أوقفت جميع القطارات التي تدخل أو تغادر مقاطعة غوانغدونغ من ليلة الجمعة إلى مساء السبت.

وأوضحت الجارديان، أن مرصد هونج كونج أصدر إنذار الإعصار رقم 10 قبل العاصفة، وهو أعلى تحذير بموجب نظام الطقس في المدينة، وكان هذا التحذير الأول من نوعه منذ أن ضرب إعصار مانكوت هونج كونج في عام 2018.

وقال مرصد الأرصاد الجوية، إن إعصار ساولا - مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 121 ميلا في الساعة - اقترب من المدينة في نحو الـ11 مساء يوم الجمعة، على بعد 19 ميلًا جنوب منطقة التسوق تسيم شا تسوي.

وحذر المرصد، من حدوث فيضانات خطيرة في المناطق الساحلية، وقال إن الحد الأقصى لمستوى المياه قد يكون مماثلًا لما حدث عندما قطع مانكوت الأشجار ومزق السقالات من المباني في المدينة.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت عدة مناطق في الصين أمطار غزيرة وفيضانات، كانت الأكثر فتكًا منذ سنوات، مع مقتل العشرات من الأشخاص، بما في ذلك المناطق الجبلية النائية من العاصمة بكين.

ومع اقتراب الأمطار الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن العاصفة من هونج كونج، لجأ نحو 400 شخص إلى ملاجئ مؤقتة، وتوقفت خدمات العبارات والحافلات.

كما وضع سكان المناطق المنخفضة أكياس الرمل على أبواب منازلهم، أملا في منع غمر منازلهم.

وحذرت سلطات الأرصاد الجوية في ماكاو الصينية، من حدوث فيضانات، متوقعةً أن يصل منسوب المياه إلى 1.5 متر في المناطق المنخفضة صباح السبت.

وتم إغلاق الجسر العابر للحدود الذي يربط بين هونج كونج وماكاو وتشوهاي بعد ظهر اليوم، ووفقا للجارديان، فهناك عاصفة أخرى، يطلق عليها إعصار هايكوي، يتحرك تدريجيًا نحو شرق الصين.

وقالت الجارديان، وفقًا للأرصاد الجوية، إنه إلى جانب تأثير الإعصار ساولا، فإن أجزاء من مقاطعات جوانجدونج وفوجيان وتشجيانج، ستشهد رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة.

