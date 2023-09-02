الجيش الصومالي يُدمّر معقلا إرهابيا وسط البلاد

مقديشو- (د ب ا)

نفذ الجيش الوطني في الصومال، بالتعاون مع القوات الصديقة، عملية عسكرية لاستهداف معقل منسوب لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة وسط البلاد.



وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، أحمد معلم فقي في صفحتة الشخصية على التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "أن معقل الإرهابيين في منطقة /دماي/ تم تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة"، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء الصومالية "صونا".



يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية مقتل 30 من عناصر حركة الشباب إثر الهجوم الذي شنته على مدينة قريولي في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو أمس الجمعة.

يشار إلى أن القوات الحكومية تشن منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد الشباب، وقد تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة التي لاتزال منتشرة في مناطق ريفية كبيرة.

وتسعى حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى الاطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض أحكام الشريعة الإسلامية.