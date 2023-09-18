بعد المغرب.. هزة أرضية تضرب جنوب الجزائر
وكالات
أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، اليوم الإثنين، عن تسجيل هزة أرضية جنوبي الجزائر العاصمة.
وسجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اليوم عند الساعة 12:55، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر، بولاية المسيلة.
وأوضح المركز، أنه تم تحديد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.
جدير بالذكر أنه في 8 سبتمبر، ضرب زلزال عنيف جبال الأطلس الكبير في المغرب، حيث بلغت قوته 7.2 درجة وأودى بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابا، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.
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