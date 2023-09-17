ترامب: لست قلقا بشأن سجني المحتمل في القضايا الجنائية
واشنطن- (د ب أ)
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه ليس قلقا من إمكانية أن يتم سجنه في القضايا الجنائية التي يواجهها.
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "أرى قدرا هائلا من الظلم. أعتقد أن قلة قليلة من الناس كانوا سيستطيعون التعامل مع ما تعاملت معه. عندما كنت أنزل السلم المتحرك مع ميلانيا ، وكنت بالفعل قيد التحقيق ، لأنهم رأوا مدى جودة أدائي في استطلاعات الرأي. وازداد الأمر سوءا تماما".
ويواجه المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024، حاليا أربع لوائح اتهام جنائية منفصلة و 91 تهمة اتحادية وتهم على مستوى الولاية، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.
وعندما سئل عما يراه عندما ينظر إلى صورته الجنائية، قال ترامب إنه يرى "شخصا يحب هذا البلد، وأنا أحب هذا البلد".
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