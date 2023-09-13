هزة ارتدادية جديدة تضرب المغرب وتحذير عاجل للسكان

وكالات

أفادت قناة العربية/ الحدث في نبأ عاجل لها، بوقوع هزة ارتدادية في ضواحي أمزميز بالمغرب حيث صدرت التعليمات من السلطات بالمملكة للسكان بضرورة إخلاء المكان.

وكان زلزال قوي ضرب المغرب حيث وصفت السلطات المغربية بأنه "أقوى زلزال يضرب مراكش منذ أكثر من قرن".

وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير، مساء الجمعة، بحياة ما لا يقل عن 2901 شخص وأوقع 5530 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

ويقود الجيش المغربي جهود الإغاثة، بدعم من مجموعات وفرق إغاثة أرسلتها 4 دول أخرى، لكن التضاريس الوعرة والطرق المتضررة جعلت الاستجابة غير مكتملة، حيث كانت بعض القرى الأكثر نكبة هي آخر من يتلقى المساعدة.