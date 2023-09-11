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بعد مصر وقطر.. البرهان في زيارة رسمية إلى إريتريا

12:45 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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(مصراوي)

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإريترية، أسمرا، فى زيارة رسمية. وذلك حسبما أفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية.

ومن المُقرر أن يبحث البرهان، خلال الزيارة مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث كيفية تعزيزها، والقضايا التي تلقى اهتمام المشترك.

ويرافق رئيس المجلس، خلال الزيارة، كل من وزير الخارجية المكلَّف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل،

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الفريق عبد الفتاح البرهان إريتريا زيارة إريتريا السودان

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