مليون يورو للمغرب من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

جنيف - (د ب أ):

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "آي إف آر سي" اليوم الأحد، إن عمال الإنقاذ بالهلال الأحمر المغربي سيحصلون على حوالي مليون يورو (1ر1 مليون دولار) للمساعدة في التعامل مع تداعيات ما بعد الزلزال المدمر.

ومنذ الزلزال القوي الذي ضرب البلاد ليل الجمعة، قدمت فرق الهلال الأحمر المغربي مساعدات للتخفيف من أثر الكوارث مثل خدمات نفسية اجتماعية ودعم عمليات البحث والإنقاذ.

وستستخدم الأموال القادمة من المنظمة الجامعة، متطوعون مغاربة من أجل شراء مستلزمات ضرورية على الأرض. وقالت مديرة الأزمات بالاتحاد، كارولين هولت إن "التحديات هائلة".

وقالت إن توفير معدات إنقاذ ثقيلة إلى المناطق النائية التي ضربها الزلزال ومساعدة المصابين بإصابات بالغة بشكل سريع، أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن.

و أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأحد في حصيلة محدثة أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421.