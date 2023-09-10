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BBC

في خطاب مشترك.. قادة الاتحاد الأوروبي يعرضون المساعدة على العاهل المغربي عقب الزلزال

12:29 ص الأحد 10 سبتمبر 2023

زلزال المغرب

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بروكسل - (د ب أ)

بعث قادة الاتحاد الأوروبي اليوم السبت خطابًا مشتركًا إلى عاهل المغرب محمد السادس، يقدمون فيه التعازي ويعرضون المساعدة بعدما أسفر زلزال ضرب بلاده عن وفاة ما يربو على 1000 شخص.

وجاء في الخطاب: "نحن مستعدون، كأصدقاء حميمين للمغرب وشركاء له، في المساعدة بأي طريقة تعتبرها مفيدة".

وأضاف: "شعرنا بحزن بالغ للتبعات المدمرة لهذا الحدث المأساوي. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به يقفون في تضامن كامل مع شعب المغرب في هذه اللحظة العصيبة ".

وبالإضافة لقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وقع على الخطاب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وعرض ميشيل وفون دير لاين مساعدة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق صباح اليوم السبت في منشورات عبر منصة "إكس"، (تويتر سابقًا).

كان زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق في المغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة.

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