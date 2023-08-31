استهداف بئر نفطي بهجوم صاروخي شرق سوريا

دمشق - ( د ب أ )

استهدف مسلحون ملثمون بقذائف صاروخية أحد آبار النفط الواقعة قرب حقل كونيكو للغاز الذي تتواجد فيه قاعدة لقوات "التحالف الدولي" في ريف دير الزور الشمالي بشرق سوريا .

ووفق ما نشره "المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم الخميس، أدى الهجوم لاشتعال النيران في البئر، وسط تحليق للطيران التابع للتحالف الدولي.

وأشار المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الأربعاء، عند حاجز السرب الواقع بين الطيانة وذيبان، نتيجة هجوم مسلحين ملثمين على نقطة لقوات سوريا الديمقراطية ( قسد )، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.