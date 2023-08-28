هجوم بالمتفجرات يستهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليا

(وكالات)

تعرض موقعا عسكريا إسرائيليا بالقرب من بلدة يعبد بالضفة الغربية المحتلة، لهجوم بالمتفجرات اليوم الاثنين، وذلك بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "جنود الجيش الذين كانوا في عملية نشطة بالقرب من يعبد في لواء مناشيه أطلقوا النار على إرهابيين ألقوا متفجرات من مركبة باتجاه موقع عسكري قريب".

وأضاف البيان أن "المقاتلين ألقوا القبض على عدد من الإرهابيين الذين أصيبوا جراء إطلاق النار وصادروا السيارة التي كانوا يستقلونها، وباشرت القوات بعمليات تفتيش ومطاردة".