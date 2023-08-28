طهران تحذر العراق بشأن المجموعات المسلحة الكردية الإيرانية

طهران - (أ ف ب)



حذّرت طهران الاثنين من أنها ستتحمل "مسؤولياتها" في حال لم يحترم العراق تعهده "بنزع سلاح" مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان العراق بحلول 19 سبتمبر.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي إنه بناء على الاتفاق المبرم "بين حكومتي إيران والعراق، التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في العراق وإجلائهم من الثكنات العسكرية الموجودة لديهم ونقلهم إلى المعسكرات التي تحددها الحكومة العراقية حتى 19 سبتمبر 2023".

وأضاف أن "تاريخ 19 سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، وقد تم نقل آرائنا إلى العراق وسلطات المنطقة الشمالية من ذلك البلد. والجانب العراقي على علم بهذه المسألة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "الأمن مهم بالنسبة لإيران ونحن ملتزمون بترسيخه، وبعد الموعد النهائي، إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسوف نقوم بمسؤولياتنا في إطار الحفاظ على أمن إيران".

قصفت إيران في السنوات الماضية عدة مرات مقرات فصائل من المعارضة الكردية الايرانية المتواجدة منذ عقود في شمال العراق.

وتهد طهران هذه المجموعات منظمات "إرهابية"، واتهمتها بتهريب أسلحة إلى أراضيها انطلاقا من العراق وبانها شجعت حركة الاحتجاج التي هزت إيران بعد وفاة الشابة الكردية الايرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

تم التطرق إلى هذا الملف تكرارا بين المسؤولين الايرانيين والعراقيين في اطار تعزيز العلاقات الثنائية.

في مناسبة زيارة قام بها الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى ايران في أبريل، أعلن نظيره إبراهيم رئيسي أن "اتفاقًا حول الأمن تم بين البلدين" مشيرًا إلى أن أمن العراق وحدوده "مهمان جدًا بالنسبة الينا".

تعهدت الحكومة العراقية في نهاية 2022 بإعادة نشر حرس حدودها للحد من التوتر.

في منتصف يوليو أعلنت وزارة الداخلية العراقية نشر كتيبة على الحدود بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي. تم نصب حوالي 50 برج مراقبة و40 كاميرا هناك بحسب مسؤول في الوزارة كما نقلت عنه وكالة الانباء العراقية الرسمية.

وأضاف اأن بغداد رصدت أكثر من 7 ملايين دولار "لبناء مراكز على الحدود بين العراق وإيران لمنع التسلل والتهريب".