أول قطار حاويات روسي يدخل إيران في طريقه إلى السعودية
طهران - (د ب أ)
أعلن مدير جمارك محافظة كلستان بشمال إيران، شهريار شهرياري، دخول أول قطار حاويات قادم من روسيا عبر منفذ اينجه برون الحدودي (بين ايران وتركمنستان) إلى الأراضي الإيرانية للعبور نحو السعودية.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم السبت عن شهرياري القول إن هذا القطار الذي يحمل 36 حاوية اختار طريقا آخر لنقل السلع ضمن ممر شمال – جنوب وهو طريق "فارما تشوا" ومن ثم حدود آكيلا (تركمنستان) – اينجة برون (إيران).
وأضاف أن هذا الطريق يوفر إمكانية خفض فترة نقل وايصال البضائع عدة أيام ويزيد فرص إرسال قطارات الحاويات من محطات القطارات في منطقة جنوب الاورال (في روسيا) نحو ميناء بندر عباس عبر طريق السكك الحديدية في منفذي حدود اينجة برون و سرخس الإيرانيين.
وتابع شهرياري أن "خفض التعرفة الجمركية ساهم في خفض تكلفة إرسال البضائع عبر ممر شمال – جنوب إلى النصف تقريبا".
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