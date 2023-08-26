إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم في ولاية أوكلاهوما الأمريكية (فيديو)
وكالات
أصيب 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار، السبت، وقع خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في مدرسة ثانوية في مدينة ديل سيتي في أوكلاهوما.
وقد هرع اللاعبون والجمهور في حالة من الذعر، للخروج من ملعب مدرسة تشوكتاو الثانوية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو.
وبينما وصلت الشرطة إلى مكان إطلاق النار، قال رئيس شرطة تشوكتاو إن هناك 4 إصابات، وقد تم علاج أحد الطلاب في المدرسة الثانوية وخرج من المستشفى مصابا بجرح في فخذه، كما هناك إصابة أخرى تنطوي على كسر في الساق.
🚨Here is the moment the shooting takes place 🚨
Four Shot At High School Football Game In Oklahoma
Chilling footage from Oklahoma shows panic erupt when fire was opened during a high school football game on Friday night. pic.twitter.com/BR2v819scG
— tank 🐟🐠 (@TouchRoathy) August 26, 2023
ووفق وسائل إعلام محلية، فإنه لا يوجد مشتبه بهم محتجزون في الوقت الحالي، لكن قناة "فوكس 25" قالت إن المشتبه به هو رجل أسود يرتدي سترة رمادية اللون، وقد تمكن من الهرب في سيارة مجهولة.
وقد طوقت الشرطة الملعب ومشطت المدرجات ومحيط المدرسة الثانوية بحثا عن مطلق النار، الذي يعتقد أنه أطلق 3 رصاصات، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث التي لا تزال مجهولة.
سوق مصراوى
-
عروض أمازون برايم.. خصم 50% على المستلزمات المدرسيةتفاصيل
-
ديجيتال وعادية.. أفضل آلة حاسبة بالأسعار والمواصفات قبل العام الدراسيتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 35 جنيها أفضل غسالات نصف اوتوماتيك واوتوماتيكتفاصيل
-
أخف وألذ "بان كيك" حلو بدون بيض في 10 دقائقتفاصيل
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: