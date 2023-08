إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم في ولاية أوكلاهوما الأمريكية (فيديو)

وكالات

أصيب 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار، السبت، وقع خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في مدرسة ثانوية في مدينة ديل سيتي في أوكلاهوما.

وقد هرع اللاعبون والجمهور في حالة من الذعر، للخروج من ملعب مدرسة تشوكتاو الثانوية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو.

وبينما وصلت الشرطة إلى مكان إطلاق النار، قال رئيس شرطة تشوكتاو إن هناك 4 إصابات، وقد تم علاج أحد الطلاب في المدرسة الثانوية وخرج من المستشفى مصابا بجرح في فخذه، كما هناك إصابة أخرى تنطوي على كسر في الساق.

🚨Here is the moment the shooting takes place 🚨

Four Shot At High School Football Game In Oklahoma

Chilling footage from Oklahoma shows panic erupt when fire was opened during a high school football game on Friday night. pic.twitter.com/BR2v819scG

— tank 🐟🐠 (@TouchRoathy) August 26, 2023