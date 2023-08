الأولى منذ 80 عامًا..ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة "هيلاري" (فيديو)

(وكالات)

تسببت العاصفة الاستوائية هيلاري، في هطول أمطار غزيرة على غالبية البلدات الجنوبية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في ظاهرة هي الأولى منذ 80 عامًا.

وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم، إن بلدة بالم سبرينجز الصحراوية شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدار الساعة أكثر من أي وقت آخر في تاريخها.

#HurricaneHilary Hurricane Hillary made landfall on the Baja California Peninsula in Mexico this morning and then entered California with the strength of a tropical storm, becoming the first hurricane to enter California since Nora in 1997 and the strongest hurricane since 1939. pic.twitter.com/dHs905hkfA