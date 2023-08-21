الأولى منذ 80 عامًا..ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة "هيلاري" (فيديو)

(وكالات)

تسببت العاصفة الاستوائية هيلاري، في هطول أمطار غزيرة على غالبية البلدات الجنوبية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في ظاهرة هي الأولى منذ 80 عامًا.

وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم، إن بلدة بالم سبرينجز الصحراوية شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدار الساعة أكثر من أي وقت آخر في تاريخها.

#HurricaneHilary Hurricane Hillary made landfall on the Baja California Peninsula in Mexico this morning and then entered California with the strength of a tropical storm, becoming the first hurricane to enter California since Nora in 1997 and the strongest hurricane since 1939. pic.twitter.com/dHs905hkfA — Aldrich (@observer888888) August 21, 2023

وأعلنت سلطات كاليفورنيا حالة الطوارئ في المنطقة المنكوبة، حيث يمكث تسعة ملايين من سكانها تحت التحذير والترقب من حدوث فيضانات مفاجئة نتيجة العاصفة هيلاري.

وتتوقع هيئة الطقس المحلية أن تتكون الفيضانات مميتة على طول شواطئ مدينة ماليبو، حيث تفيد تقارير الأرصاد الجوية أن شلالات الفيضانات قد غمرت أنظمة الصرف الصحي، كما انهمر الماء على طول الشريط الساحلي السريع الواصل من لوس أنجلوس إلى مدينة سان دييجو.

وقررت السلطات في مدينة لوس أنجلوس غلق المدارس العامة اليوم الاثنين فيما وردت تحذيرات من مسؤولين في الساعات الماضية تشير إلى احتمال هبوب رياح وأعاصير مع وصول العاصفة المدارية هيلاري القادمة من المكسيك.

وتعرضت العديد من الولايات الأمريكية منذ بداية هذا العام إلى الأعاصير المدمرة التي أصابت البنية التحتية