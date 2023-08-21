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BBC

الأولى منذ 80 عامًا..ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة "هيلاري" (فيديو)

05:19 م الإثنين 21 أغسطس 2023

كاليفورنيا

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(وكالات)

تسببت العاصفة الاستوائية هيلاري، في هطول أمطار غزيرة على غالبية البلدات الجنوبية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في ظاهرة هي الأولى منذ 80 عامًا.

وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم، إن بلدة بالم سبرينجز الصحراوية شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدار الساعة أكثر من أي وقت آخر في تاريخها.

وأعلنت سلطات كاليفورنيا حالة الطوارئ في المنطقة المنكوبة، حيث يمكث تسعة ملايين من سكانها تحت التحذير والترقب من حدوث فيضانات مفاجئة نتيجة العاصفة هيلاري.

وتتوقع هيئة الطقس المحلية أن تتكون الفيضانات مميتة على طول شواطئ مدينة ماليبو، حيث تفيد تقارير الأرصاد الجوية أن شلالات الفيضانات قد غمرت أنظمة الصرف الصحي، كما انهمر الماء على طول الشريط الساحلي السريع الواصل من لوس أنجلوس إلى مدينة سان دييجو.

وقررت السلطات في مدينة لوس أنجلوس غلق المدارس العامة اليوم الاثنين فيما وردت تحذيرات من مسؤولين في الساعات الماضية تشير إلى احتمال هبوب رياح وأعاصير مع وصول العاصفة المدارية هيلاري القادمة من المكسيك.

وتعرضت العديد من الولايات الأمريكية منذ بداية هذا العام إلى الأعاصير المدمرة التي أصابت البنية التحتية

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