من إطلاق نار ومختل عقليا إلى النفي.. ماذا حدث في الكونجرس؟

بعد تداول أنباء تفيد عن وجود حدث أمني داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، واتخاذ الشرطة الأمريكية التدابير الاحترازية بمنع المواطنين من الاقتراب من المبنى، وتحذير الموظفين بالاختباء، والإعلان بعد تداول تلك الأنباء بدقائق عن وجود مضطرب عقليا وراء عملية إطلاق النار، ليتم الكشف فيما بعد أنّ كل ذلك على غير الحقيقة.

فخرج أحد المسؤولين في الشرطة الأمريكية، للكشف عن حقيقة إطلاق نار داخل مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال مسؤول الشرطة الأمريكية، لقناة إن بي سي نيوز، إن مكالمة وردت من أجل عملية إطلاق نار داخل مبنى الكونجرس، لكن يبدوا أنّ المكالمة كانت غير حقيقية، مؤكدا على عدم العثور على إصابات أو أثر لأي عملية إطلاق نار.

وفقًا لقسم شرطة العاصمة، قالت الوكالة إنها تلقت مكالمة 9-1-1 حول إطلاق نار في مبنى الكابيتول الساعة 2:30 مساءً.

حذرت الشرطة الأمريكية تحذر الموجودين بالكونجرس ونصحتهم بالاختباء، بعد تقارير عن إطلاق نار داخل مبنى مجلس الشيوخ.

وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن ضباطها كانوا يفتشون داخل وحول مبنى مكتب مجلس الشيوخ ردًا على "مكالمة 911 مقلقة".

وحذرت الشرطة الأمريكية، المواطنين بالابتعاد عن المنطقة كونها لازالت تحقق في البلاغ، وأيضًَا طالبت الشرطة جميع المتواجدين داخل مباني مجلس الشيوخ، بالاختباء، مؤكدة على أنّه يجب أن يحتمي كل شخص بالداخل في مكانه لأن التقرير كان لإطلاق نار محتمل.

كما أغلق الضباط أيضًا الوصول إلى الأنفاق تحت الأرض المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ من مبنى الكابيتول الرئيسي.

